Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Dünya, Güncel

Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında ilk hastalara bakan Çinli doktorlardan biri itiraf gibi sözler söyleyip "Sıradan bir bulaşıcı hastalık diye düşünmüştük ama böylesine bir pandemi olacağı aklımıza bile gelmemişti" diye konuştu.

19.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:38
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde ilk koronavirüs hastalarına bakan ve yetkilileri koronavirüs hakkında ilk uyaran doktorlardan biri salgının ilk günlerinde yaşananları anlattı.

"BU KADAR HIZLA YAYILACAĞINI TAHMİN ETMEDİK"

Çinli doktor, "Hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğunu ilk günlerde anlamamıştık" diye konuştu ve şunları söyledi: "27 Aralık'ta Bulaşıcı Hastalık Merkezi'nden gelip örnek aldılar. Hızlı tepki verdiklerini düşünüyorum ama başta hastalığın bu kadar hızlı yayılacağını hiç tahmin etmemiştik.

"İLK 7 HASTANIN SEMPTOMLARI AYNIYDI"

İlk hastalara uygulanan tedavi hakkında da bilgi veren doktor "On gün düşmeyen ateş, hastaneye yatış öncesinde 3 gün göğüs ağrısı, her iki akciğerde hırıltı. İlk 7 hastanın semptomlar aynıydı. Antiviral ve antibiyotik tedavi uyguladık" dedi.

"NET BİLGİYE SAHİP DEĞİLKEN KAMUYA AÇIKLAMA YAPAMAZDIK"

Doktor, uyarıların geç geldiği konusundaki suçlamalar hakkında da "Biz kendimiz de virüsü anlamaya çalışıyorduk. Net bir bilgiye sahip değilken kamuya açıklama yapamazdık. Bu tarz bilgileri açıklamadan önce bilimsel bir süreç gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti

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