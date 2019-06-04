Çin'de ikizlerin genetiği ile oynamanın bedeli: Daha kısa ömürlü olabilirler

Geçtiğimiz kasım ayında Çin'de dünyaya gelen ilk genetiği değiştirilmiş ikiz bebekler Lulu ve Nana gündem yaratmış ve büyük tartışmalara neden olmuştu.

Lulu ve Nana'nın henüz embriyo iken değiştirilen genetikleri onları AIDS virüsüne karşı bağışıklığı olan ilk insanlar yaptı ancak Kaliforniya UC Berkeley Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma ile bu modifikasyonun bir bedeli olduğu anlaşıldı; ikizler daha kısa bir ömür süresine sahip olabilir. Euronews.com'da Görüntüle