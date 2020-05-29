Çin'de hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü
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Çin'de hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü

Çin'in güneyinde bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü
29.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:33

Çin'in güneyinde bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, patlama ülkenin Yünnan eyaletine bağlı Mociang ilçesindeki Sinanciang Hidroelektrik Santrali'nde yerel saatle 11.00'de gerçekleşti.

Hidroelektrik santralin bağlı olduğu barajın havalandırma tünelinin kazılması sırasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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