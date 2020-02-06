Çin'de doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

06.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:54

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken virüsün merkez üssü Vuhan'daki bir hastanede doğan bebekte doğumundan 30 saat sonra koronavirüs saptandı. Çin devlet kanalı CCTV iki bebeğe koronavirüs teşhisi konduğunu ve bunlardan birinin henüz bir günlük olduğunu aktardı.



Çin medyasına göre koronavirüs teşhisi konulan bebeğin annesinde de aynı virüs teşhis edildi. Euronews.com'da Görüntüle