Çin'de doğan bebekte koronavirüs tespit edildi
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Çin'de doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken virüsün merkez üssü Vuhan'daki bir hastanede doğan bebekte doğumundan 30 saat sonra koronavirüs saptandı.

06.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:54
Çin'de doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken virüsün merkez üssü Vuhan'daki bir hastanede doğan bebekte doğumundan 30 saat sonra koronavirüs saptandı. Çin devlet kanalı CCTV iki bebeğe koronavirüs teşhisi konduğunu ve bunlardan birinin henüz bir günlük olduğunu aktardı.


Çin medyasına göre koronavirüs teşhisi konulan bebeğin annesinde de aynı virüs teşhis edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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