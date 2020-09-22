Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi
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Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi

Çin'de meydana gelen gelgit olayı sonrası kaydedilen görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Dev dalgaların ulaştığı otoyolda araçlar birbirlerine girdi, o anlar kameralara yansıdı.

22.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:42

Japonya'daki tsunamileri aratmayan görüntüler bu sefer Çin'de kaydedildi. Qiantang nehrinde meydana gelen gelgit sonrası oluşan dev dalgalar nehrin yanındaki otoyola kadar ulaştı ve çok sayıda aracın kaza yapmasına neden oldu.

KAZALAR KAMERADA

Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kentindeki Qiantang nehrinde Pazar günü meydana gelen gelgit nehrin yanındaki yola kadar ulaştı. Araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda meydana gelen gelgit nedeniyle su birikintisi oluştu. Otoyolda oluşan su birikintisi kazayı da beraberinde getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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