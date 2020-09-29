Çin'de çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi
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Çin'de çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi

29.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:33
Çin'de çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası verildi

Çin'de geçen yıl bir kreşte 25 çocuğu zehirleyen ve birinin ölümüne neden olan öğretmen ölüm cezasına çarptırıldı.

Çin'de geçen yıl bir kreşte 25 çocuğu zehirleyen ve birinin ölümüne neden olan öğretmen ölüm cezasına çarptırıldı.

BBC'de yer alan habere göre, mahkeme heyetinden yapılan açıklamada, geçen yıl Ciaozuo'daki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyarak zehirlenmelerine neden olan Vang Yun'a idam cezası verildiği belirtildi.

Vang'ın tartıştığı bir meslektaşından öç almak için onun öğrencilerinin yemeğine sodyum nitrat koyduğu ifade edilen açıklamada, Vang'ın zehirlenen 25 çocuktan birinin ölümüne neden olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Vang'ın daha önceden kocasının yemeğine de sodyum nitrat koyarak zehirlediği fakat kocasının tedavi gördüğü belirtildi.

Çin'de 2002 yılında Nancing'de fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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