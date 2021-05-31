Çin'de çiftler 3 çocuk sahibi olabilecek

Çin'de katı şekilde uygulanan 2 çocuk sınırlamasına son verilerek çiftlerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verildi.

Çin'de katı şekilde uygulanan 2 çocuk sınırlamasına son verilerek çiftlerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verildi.

Çin devlet haber ajansı Şinhua, söz konusu değişikliğin Çin Komünist Partisi'nin politbüro toplantısında görüşüldüğünü ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in alınan kararı onayladığını duyurdu.

Kararın temel nedeni ise ülkede nüfus artış hızının 1960'lardan bu yana en düşük seviyeye düşmüş olması.

Nüfus planlamasında değişikliğe giden Çin, çiftleri daha fazla çocuk yapmaya özendirmek istiyor.

Çin'de bu ayın başında açıklanan nüfus sayımına göre, geçtiğimiz yıl 12 milyon bebek dünyaya geldi. 2016'daki 18 milyon doğuma göre ciddi bir düşüş yaşanması dikkat çekerken, geçen yılın verileri 1960'lardan bu yana görülen en düşük doğum sayısı olarak da kayda geçti.

Ülkede son 10 senede yıllık ortalama doğum oranı yüzde 0,53 oldu. Oysa bu oran 2000-2010 arasında yüzde 0,57 idi.

2016'da iki çocuğa izin verildi

Nüfus sayımı sonuçlarının ardından Çin'deki nüfus politikalarının değişmesi bekleniyordu.

2016'da Çin'de tek çocuk sınırlamasına son verilmiş, çiftlere 2 çocuk sahibi olma hakkı tanımıştı.

Ancak atılan adımın etkileri kısa süreli olmuş, ülkede doğum oranlarının düşüşü tersine çevrilememişti.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'ten (EIU) Yue Su, "2 çocuk politikası doğum oranlarına olumlu etki etse de, bunun uzun erimli bir etkisi olmadı" diyor.

Çin'de tek çocuk sınırlaması, nüfus artışını yavaşlatmak için 1979'da getirilmişti. Sınırlamayı ihlal eden aileler kimi zaman zorunlu kürtaj ile cezalandırılıyordu.

'Sosyal ve ekonomik gelişmelerin sonucu'

Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe'ye göre, doğum oranındaki azalma, Çin'deki sosyal ve ekonomik gelişmelerin sonucu.

Ülkeler geliştikçe doğum oranı eğitim ya da mesleki gelişimin öncelik kazanması gibi sebeplerle düşme eğilimi gösteriyor.

Örneğin komşu ülkeler Japonya ve Güney Kore'de de doğum oranları, hükümetlerin daha çok çocuğu teşvik edecek çeşitli adımlar atmasına rağmen, son yıllarda rekor düşüşler gösterdi.

Güney Kore tarihinde ilk kez geçen yıl ölümlerin sayısı doğumlardan fazla oldu ve bu durum, zaten dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede nüfusla ilgili kaygıları artırdı.

Doğum oranının düşmesi neden kötü?

Doğum oranlarının azalmasının yarattığı en büyük sorun toplumun demografik yapısını bozması.

Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse daha az genç ve daha çok yaşlısı olan bir topluma doğru gidilmesi. Bu da yaşlanan nüfusun bakımının sağlanması için yeterince genç iş gücü olmaması anlamına geliyor.

Aynı zamanda sayısı ve oranı artan yaşlıların sağlık ve bakım masraflarının artmasının da kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde bu bütün bir ekonomik sosyal sistemin yeniden organizasyonunu gerektirebilir.

Bu aslında sadece Çin'e özgü bir eğilim değil ama dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülke olması bakımından önemi büyük.

Çin Komünist Partisi, yaşlanan nüfusun çalışan nüfusta yol açtığı erezyonu karşı emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini daha önce açıklamıştı.

Çin'de emeklilik yaşı son 40 yıldır erkekler için 60, kadınlarda memurlar için 55, mavi yakalı işçiler için 50.