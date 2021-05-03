Çin'de bir kişi, Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtı
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Çin'de bir kişi, Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtı

Çin'de bir kişi, Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Çin'de bir kişinin, askerileştirilmiş Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtığı bildirildi.

Çin'de bir kişinin, askerileştirilmiş Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Tayvanlı emniyet yetkilisi Shih Chun-hsu, soyadı Zhou olan kişinin 30 Nisan gecesi Taichung kenti limanı açıklarında tespit edildiğini söyledi.

Chun-hsu, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinden küçük lastik botla yola çıkıp 90 litre yakıtla 80 kilometreyi geçen Zhou'nun polislere "özgürlük ve demokrasiyi" aramak için kaçtığını söylediğini aktardı.

Tayvan Emniyetinden yapılan açıklamada, askerileştirilmiş Tayvan Boğazı'nı geçerek Çin'den kaçan 35 yaşındaki Zhou'nun önceki gün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kanun kaçağı olup olmadığına dair araştırma yapılan Zhou hakkında Tayvan'ın ulusal güvenliğini ve göç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı ifade edildi.

Zhou'nun, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan arasındaki boğazı geçerek tarafların donanmalarına yakalanmaması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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