Eski erkek arkadaşının gelin arabasının yolunu kesti ancak kadının ikna çabaları sonuç vermedi
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Eski erkek arkadaşının gelin arabasının yolunu kesti ancak kadının ikna çabaları sonuç vermedi

03.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:28
Eski erkek arkadaşının gelin arabasının yolunu kesti ancak kadının ikna çabaları sonuç vermedi

Çin'de bir kadın, kavşağın ortasında gelin arabasını durdurduğu eski erkek arkadaşını kararını değiştirmesi için ikna etmeye çalıştı. Erkek arkadaşı kararını değiştirmeyince kadın, çaresizce yoluna devam etti.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Yulin şehrinde bir kadın, bir kavşağın ortasında eski erkek arkadaşının düğün aracını durdurdu. Aracın önünde kollarını açarak duran kadın, eski erkek arkadaşını evlenmekten vazgeçirmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Adamın kararını değiştiremediği ifade edilen kadının bir süre sonra bölgeyi terk ettiği belirtildi. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Görüntüde, kadının, seyir halindeki çiçeklerle süslü düğün aracını durdurduğu ve kollarını açıp bir süre aracın yolunu kestiği görüldü. Ayrıca, araç sürücüsünün ilerlemek için araçla manevra yapmaya çalıştığı ancak kadının bunu da engellediği görüntülere yansıdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI "YOLUNA DEVAM ET" DEDİ

Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından söz konusu kadına yönelik birçok yorum yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısının da kadına, 'kendi hayatına devam etme' önerisi yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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