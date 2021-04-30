Çin'de 60 yıl sonra ilk kez nüfusun azaldığı iddiası

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Çin'de yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez ülke nüfusunun azaldığı iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke nüfusunun 2020'de artmaya devam ettiğini, detaylı rakamların daha sonra duyurulacağını açıkladı.

Pandemiyle mücadelede dünya genelinde milyonlarca kişi hayatını kaybederken, salgının ortaya çıktığı Çin'de yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez nüfusun azaldığı iddia edildi. Ülkede 2019 yılında yapılan son sayıma göre nüfusun 1.4 milyar olduğu açıklanmıştı. Dünya basınına yansıyan haberlere göre salgından sonra nüfusun 1.4 milyarın altına düşmesi öngörülüyor.

İDDİALAR YALANLANDI

İddiaların basında geniş yer almasıyla birlikte açıklama yapan Çin Ulusal İstatistik Bürosu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Büro tarafından yapılan açıklamada ülke nüfusunun 2020'de artmaya devam ettiği, detaylı rakamların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

RAKAMLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Sayımın resmi sonuçlarının 16 Nisan'da açıklanması bekleniyordu. Ancak yetkililer hazırlanması gereken daha fazla veri olduğu gerekçesiyle bunu erteledi. Bu durum sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu. Analistler, Çin nüfusundaki düşüşün ardından 1.38 milyar nüfusu olduğu bilinen Hindistan'ın kısa süre içerisinde ilk sırayı alabileceğini belirtiyor.