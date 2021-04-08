Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok
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Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Barın Katliamı'nı anmasına, Çin Ankara Büyükelçiliği tehdide varan bir açıklama yapmıştı. Bu gelişme üzerine Türkiye Çin'e nota vermişti. Mansur Yavaş, Çin tarafının yaptığı açıklamaya yanıt verip, "Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uygur Türklerine yönelik Barın Katliamı'na ilişkin yaptıkları anma sonrası Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen tepkiye yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısında tartışmalara ilişkin açıklama yapan Yavaş, "Nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır. Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz" dedi. Yavaş, Uygur Türkleri konusundaki hassasiyetlerine destek verenlere de teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Twitter'dan yapılan açıklamada, Akşener ve Yavaş'ın sosyal medya hesapları etiketlenerek, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerin karışmak gibi bir niyetimiz yok

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok
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