Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de Kovid-19 aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı
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Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de Kovid-19 aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı

Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de Kovid-19 aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı.

Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı.

Voice of America'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avustralya'ya "Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasında aşı iş birliğini baltalamaya ve bu işbirliğine müdahale etmeye son vermesi" uyarısında bulundu.

Avustralya ise Çin'in Papua Yeni Gine'de aşılamayı teşvik etme çabalarını sabote etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Papua Yeni Gine'de Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşısı kullanılıyor. Çin, ada ülkesine 200 bin doz Sinopharm aşısı gönderdi, ancak Papua Yeni Gineli yetkililer henüz Çin aşısına onay vermedi.

Avustralya'nın en yakın komşusu Papua Yeni Gine'de 17 bin kişi Kovid-19'a yakalandı, 174 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Avustralya, 9 milyon nüfuslu ada ülkesine her hafta 10 bin doz AstraZeneca aşısı gönderme sözü vermişti.

Papua Yeni Gine'de şimdiye kadar 55 bin dozdan az Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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