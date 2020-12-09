Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak

Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de yapılması planlanan Çin aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu aşının yan etkileri olacak mı?" sorusuna "Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi" yanıtını verdi.

Koronavirüs salgınına karşı Çin tarafından üretilen ve Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Sinovac aşısının önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de yapılmaya başlanması planlanıyor.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Aşıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de yan etkileri. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Bu aşının yan etkileri olacak mı?" sorusuna "İnaktif aşıda böyle bir sorun yok. Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi. Yan etkiler mRNA aşılarında sert oluyor. mRNA aşısı olan bazı deneklerimizde iki gün süren yüksek ateş oldu. Sinovac inaktif aşı ve böyle bir şey yapmıyor" yanıtını verdi.

"KİMSEYE ZORLA AŞI YAPAMAYIZ"

Fatih Altaylı'nın "Peki bazı sağlık personeli aşıyı olmak istemezse ne yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, "Yapacak bir şey yok. Kimseye zorla aşı yapamayız ama tüm hocalarımız belki de canlı yayında bu aşıyı olacaklar. Siz de canlı yayında olmak istediğinizi söylemişsiniz, olursanız seviniriz. Çünkü bu aşıların güvenli olduğunu herkes görüp; bilmeli. Siyasetçileri değil, bilim insanlarını öne çıkarıp güvenliliği göstermek lazım" ifadelerini kullandı.

ÇİN AŞISI KİMLERE, NASIL UYGULANACAK?

11 Aralık'ta ülkemize gelecek olan Çin aşısı, kademeli bir şekilde belirlenen öncelikli gruplara yapılacak. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından ithal edilen tüm aşılarda da uygulanan incelemeler yapılacak.

TİTCK Laboratuvarları tarafından yapılacak incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Bunların ardından ortaya çıkacak veriler TİTCK tarafından değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecek.

Aşılama uygulamasının dört aşamada yürütülmesi planlanıyor:

- İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

- İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

- Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak.

- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.