Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var

Çin menşeli korona aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllüye uygulama yapıldığı ve büyük bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi. Çalışmayı yapan Dr. Ayşin Kılıç Toker, "Aşı yaptığımız 113 kişi içinde enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Birkaç kişide de yakınma oldu" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Çin aşısının Faz 3 çalışmaları hakkında DHA'ya açıklama yaptı. Dr. Toker, hastanede şu ana kadar 113 gönüllüye aşının uygulandığını belirterek, "Aşı şu an tek silahımız. Çünkü tedavilerde sıkıntı yaşıyoruz. Yaklaşık 113 kişiye aşımızı uyguladık. Bunların yarıya kadarına da ikinci dozu uyguladık. Şu ana kadar büyük bir yan etkiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Birkaç kişide grip gibi yakınmalar oldu; ama onun dışında ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık" dedi.

"TÜM AİLEME BU AŞIYI YAPTIRMAYI PLANLIYORUM"

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi planlanan aşıyı kendisinin de olacağını ifade ederek, "Gönüllü bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta gönüllü taleplerine yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 113 hastamız var; ama diğer yandan yüz küsur gönüllümüz mevcut. Onların da randevularını planladık. Hekimler olarak pandeminin en başından beri en yoğun şekilde hastaların içerisindeyiz. Çok kötü ve ağır seyreden hastalar da oldu. Ben kendime, eşime ve aileme de bu aşıyı yaptırmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"DEVLETİN ALDIĞI KARARLARA GÜVENİYORUM"

Gönüllü olan öğretmeni Alper Azakoğlu da "Öncelikle devletin ve hükümetin aldığı kararlara güveniyorum. Süreci en başından beri takip ediyorum. İngilizce öğretmeni olmam nedeniyle yurt dışı kaynakları da takip ediyorum. O yüzden Çin aşısında karar kalınması bence iyi oldu. Dün sonuçlar açıklandı. Yüzde 97 başarı oranı ortaya çıktı. Zaten aşı olmak niyetinde idim. Şehir Hastanesi böyle bir imkan sununca testlerimi yaptırdım ve yarın sonuçlarıma göre aşımı yaptıracağım" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı