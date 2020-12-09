Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var

09.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:12

Çin menşeli korona aşısının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden Kayseri Şehir Hastanesi'nde 113 gönüllüye uygulama yapıldığı ve büyük bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi. Çalışmayı yapan Dr. Ayşin Kılıç Toker, "Aşı yaptığımız 113 kişi içinde enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Birkaç kişide de yakınma oldu" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Çin aşısının Faz 3 çalışmaları hakkında DHA'ya açıklama yaptı. Dr. Toker, hastanede şu ana kadar 113 gönüllüye aşının uygulandığını belirterek, "Aşı şu an tek silahımız. Çünkü tedavilerde sıkıntı yaşıyoruz. Yaklaşık 113 kişiye aşımızı uyguladık. Bunların yarıya kadarına da ikinci dozu uyguladık. Şu ana kadar büyük bir yan etkiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Birkaç kişide grip gibi yakınmalar oldu; ama onun dışında ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık" dedi.

"TÜM AİLEME BU AŞIYI YAPTIRMAYI PLANLIYORUM"

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi planlanan aşıyı kendisinin de olacağını ifade ederek, "Gönüllü bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta gönüllü taleplerine yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 113 hastamız var; ama diğer yandan yüz küsur gönüllümüz mevcut. Onların da randevularını planladık. Hekimler olarak pandeminin en başından beri en yoğun şekilde hastaların içerisindeyiz. Çok kötü ve ağır seyreden hastalar da oldu. Ben kendime, eşime ve aileme de bu aşıyı yaptırmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"DEVLETİN ALDIĞI KARARLARA GÜVENİYORUM"

Gönüllü olan öğretmeni Alper Azakoğlu da "Öncelikle devletin ve hükümetin aldığı kararlara güveniyorum. Süreci en başından beri takip ediyorum. İngilizce öğretmeni olmam nedeniyle yurt dışı kaynakları da takip ediyorum. O yüzden Çin aşısında karar kalınması bence iyi oldu. Dün sonuçlar açıklandı. Yüzde 97 başarı oranı ortaya çıktı. Zaten aşı olmak niyetinde idim. Şehir Hastanesi böyle bir imkan sununca testlerimi yaptırdım ve yarın sonuçlarıma göre aşımı yaptıracağım" ifadelerinde bulundu.

Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ÇOCUKLUK: Bu zamana kar onlarca aşı olduk koronayida oluruz aşı candır hsyat kurtarır
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKKIKAT: Haberde birde Cin 50 milyon $ BionTech de Hisse satin alip hisedar oldugunu vede art 85 Milyon $ Yatirim yaptiginida yazsaniz. . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
-: Erkekler bilir . Askere gidince sağ ve sol koldan 2 iğne yapılır . O iğnelerden bir tanesi en iyisinde 2 gün kol ağrısı ve kolu yukarı kaldırama şeklinde adamı kıvrandırır . Bizim koğuşta bazılarında 1 hafta sürmüştü . Onun yanında korona iğnesinin yan etkisi falan hikaye kalır .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Acun Ilıcalı Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 22:52:08. #1.15#
title