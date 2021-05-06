Cimnastikte Gururumuz Olan Elif Çolak Başkan Altay'la Buluştu
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Cimnastikte Gururumuz Olan Elif Çolak Başkan Altay'la Buluştu

Cimnastikte Gururumuz Olan Elif Çolak Başkan Altay'la Buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı madalyalarla Konya'nın gururu olan 16 yaşındaki Elif Ceren Çolak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyarette başarılı sporcu Elif ile birlikte; Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Günbaş ve Ahmet Bilgiç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Cimnastik Konya İl Temsilcisi Mehmet Ali Çakar, Elif Ceren Çolak'ın antrenörü Şükrü Alp Arı da yer aldı.

Elde edilen tarihi başarı dolayısıyla başta Konya olmak üzere tüm Türkiye'nin büyük bir gurur yaşadığını belirten Başkan Altay, genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Elif Ceren Çolak, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde gümüş, bireysel klasmanda da bronz madalya kazanmış ve ülkemize bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşatmıştı.

Kaynak: Bültenler

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