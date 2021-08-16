Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kaç yaşında, neden öldü?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisiyle ismini duyuran Zafer Kalfa Instagram hesabından duyurdu. Cimilli İbo lakabıyla tanınan İbrahim Özer, Zafer Kalfa'nın vefat haberini paylaşmasının ardından merak edilmeye başlandı. Peki, Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kaç yaşında, neden öldü?

Kemençe ve seslendirdiği şarkılar ile özellikle Karadeniz Bölgesi'nde oldukça tanınan Cimilli İbo'nun "Cimilli" lakabı doğduğu yer olan Rize İkizdere Cimil Köyü'nden gelmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Ölüm haberinin ardından vatandaşlar internette en çok "Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kaç yaşında, neden öldü?" sorularını aratmaktadır. Cimilli İbo ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

CİMİLLİ İBO NEDEN ÖLDÜ?

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek. Cimilli İbo'nun vefat haberinin ardından sanatçının ölüm sebebi başta olmak üzere birçok bilgi de merak konusu oldu. Öyle ki, Cimilli İbo kimdir ve neden öldü sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanmış ve böbrek yetmezliği yaşıyordu. Ayrıca Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı.

CİMİLLİ İBO'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden de tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa açıkladı.

Cimilli İbo, 2020 yılında koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.Yeniden rahatsızlanan Cimilli İbo yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.

YORGUN VE BİTKİN HALİ YÜREK BURKTU!

Geçtiğimiz sene koranavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçının ölüm haberinden sonra hasta yatağında çekilen fotoğrafları da yeniden gündem oldu. Rahatsızlığından dolayı hızla kilo veren başarılı sanatçının yorgun ve keyifsiz halleri ise hafızalara kazındı.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir.

Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.