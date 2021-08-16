'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi

KARADENİZ müziğinin 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan isimlerinden, Rizeli İbrahim Özer (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti.

KARADENİZ müziğinin 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan isimlerinden, Rizeli İbrahim Özer (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti.

Geçen yıl yakalandığı koronavirüsü yenen şarkıcı İbrahim Özer, daha sonra böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özer, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim Özer'in cenazesi, yarın memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı