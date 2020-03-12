Çimento sektöründe ihracat şubat ayında devam ediyor
Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Şubat ayı verilerine göre; ihracatta % 56'lık artış oldu.
12.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından çimento sektöründe Şubat 2020 ihracat verileri açıklandı. Orta Anadolu İhracatçı Birliği'nden alınan verilere göre geçtiğimiz yıla oranla bu yılın Şubat ayında çimento sektörü toplam ihracatında % 56'lık artış yaşandı. İhracat geliri ise %36,2'lik artışla 174 milyon dolar oldu.
Şubat 2020'de çimento ihracatı % 62,5 oranında artarak 2,3 milyon ton, klinker ihracatı ise % 51 artarak 2,8 milyon ton olarak gerçekleşti.
İhracat en çok Gana ve ABD'ye yapıldı
Şubat ayında, çimento ve klinker ihracatı miktar bazında bir önceki yıla oranla %128 artışla en çok Gana'ya yapılırken; bu ülkeyi ABD, İsrail ve Fildişi Sahili izledi.
Kaynak: Bültenler