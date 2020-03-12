Çimento sektöründe ihracat şubat ayında devam ediyor Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Şubat ayı verilerine göre; ihracatta % 56'lık artış oldu.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından çimento sektöründe Şubat 2020 ihracat verileri açıklandı. Orta Anadolu İhracatçı Birliği'nden alınan verilere göre geçtiğimiz yıla oranla bu yılın Şubat ayında çimento sektörü toplam ihracatında % 56'lık artış yaşandı. İhracat geliri ise %36,2'lik artışla 174 milyon dolar oldu.

Şubat 2020'de çimento ihracatı % 62,5 oranında artarak 2,3 milyon ton, klinker ihracatı ise % 51 artarak 2,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

İhracat en çok Gana ve ABD'ye yapıldı

Şubat ayında, çimento ve klinker ihracatı miktar bazında bir önceki yıla oranla %128 artışla en çok Gana'ya yapılırken; bu ülkeyi ABD, İsrail ve Fildişi Sahili izledi.

Kaynak: Bültenler