Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu
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Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU - Haberler | Güncel
Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

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HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden inşaat ve petrol ürünleri ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen TIR'lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan tampon bölgede yer alan aktarma alanına geçen TIR'lardan, burada yükler boşaltılıp, yeniden Türkiye'ye getiriliyor. Cilvegözü'nden günlük ortalama 280- 300 TIR çıkış yapıyor. Zaman zaman araç yoğunluğu yaşanan kapıda alınan önlemler çerçevesinde TIR'lar sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor.


Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu
Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu
Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu
Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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