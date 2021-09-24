Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, estetik için gittiği doktorda kansere yakalandığını öğrendi - Haberler Magazin
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Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, estetik için gittiği doktorda kansere yakalandığını öğrendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı Pınar Eliçe, cilt kanserine yakalandığını duyurarak yaşadığı süreci anlattı. Estetik operasyonu için gittiği doktorda tetkiklerin ardından kanser olduğunu öğrenen şarkıcı, vücudunda 60 adet dikiş olduğunu söyledi.

Oryantal olarak başladığı sahne hayatına şarkıcılık yaparak devam eden Pınar Eliçe, TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, kansere yakalandığını anlattı.

7 ay önce estetik operasyonu için gittiği hastanede kansere yakalandığını öğrendiğini söyleyen Pınar Eliçe, şunları anlattı: "Bir sabah uyandım. Estetik için doktoruma gittim. Şuramda bir ben vardı. Muayene esnasında doktor sordu 'ne zamandır var bu? Bunun hemen alınıp patolojiye gitmesi lazım' dedi. Üç hafta sonra patoloji sonucu geldi cilt kanseri teşhisi kondu bana 7 ay önce. Çocuklarıma bile söylemeden ilk operasyonumu oldum. Çok kötü bir süreç..."

Cilt kanserine yakalandığını söyleyen Pınar Eliçe, vücudundaki 60 dikişi gösterdi

"Sonrasında ikinci ameliyata karar verdiler, tekrarlamaması için. Çok fazla bunu yansıtmadım, çok zor günler. 60 tane nur topu dikişim var. Kanser tekrarlamasın diye göğüs kısmımı kazıdılar sonra da dikiş atıldı. Her şey film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Daha içe döndüm, artık hiçbir şeyi takmıyorum. Su akacak yolunu bulacak. Benim için önemli olan çocuklarım sadece… Kızım üniversitede hukuk kazandı, oğlum da inşallah seneye üniversiteli olacak."

Doktorum beni çağırdı 'bir iyi, bir kötü haberim var' ben anladım kanser olduğumu, 'kaçıncı evre' diye sordum 'birinci evre' dedi. Bu süreçte güneşe çıkamıyordum, o bölgeyi kazıdı doktor. Her anımızın değerini bilmemiz gerek, her sabah yeni bir güne başlıyoruz. Çevremdeki çocuğu kişiyi eledim, üç tane dostum kaldı. O gün dostu, düşmanı görebiliyorsun. Göğüs estetiği yaptıracaktım sonra vazgeçtim. Allah herkese güzel, sağlıklı yaşlanmayı nasip etsin. Bazı kadınların yaşı yok…"

Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, estetik için gittiği doktorda kansere yakalandığını öğrendi

Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, estetik için gittiği doktorda kansere yakalandığını öğrendi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, estetik için gittiği doktorda kansere yakalandığını öğrendi - Haberler Magazin
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