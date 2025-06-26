ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: 25 Haziran 2025 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından, şanslı numaralar ve talihlilerin kimler olduğu büyük merak uyandırdı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar hangileri? İşte, 25 Haziran 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı linki ve detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

25 Haziran 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, canlı yayınla birlikte açıklandı ve Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. Haftanın ikinci çekilişi, Sisal Şans tarafından noter gözetiminde düzenlendi ve Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayınlandı.

25 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, çekilişte 6 bilen talihli çıkmadı. Bu nedenle büyük ikramiye devretti.

Toplam 392 milyon 279 bin 117 lira 97 kuruşluk ikramiye, bir sonraki çekilişe aktarılmış oldu. Büyük ödülün devretmesiyle birlikte heyecan bir kat daha arttı. Oyuncular, gelecek çekilişte dağıtılacak dev ikramiyeyi sabırsızlıkla bekliyor. İşte, 25 Haziran 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar:

7-20-25-28-78-88-JOKER:51-SÜPERSTAR:14

Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları