Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bugün 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları CANLI takip

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto haftanın belirli günlerinde çekiliyor ve meraklıları yakından takip ediyor. 23 Şubat Çarşamba Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşecek. Yenilenen Sayısal Loto kurallarıyla dikkat çeken Çılgın Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

23 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto 21.30'da açıklanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

• Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor.

• Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

• Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

• İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

• Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

• Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

• Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

• Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz

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