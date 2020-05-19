Çılgın Kamp filmi oyuncuları kim? Çılgın Kamp konusu ve fragmanı
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Çılgın Kamp filmi oyuncuları kim? Çılgın Kamp konusu ve fragmanı

Barış ve Savaş adında, aynı mahallede yaşan çocukların yıldızları öteden beri barışmaz. Ancak aynı kampa düşünce ve hatta aynı düşmanla karşılaşınca amaçlar bir olur, anlaşmaya varırlar. Çılgın Kamp filmi fragmanı izle...

Çılgın Kamp filmi oyuncuları kim? Çılgın Kamp konusu ve fragmanı
19.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:23

Çılgın Kamp filminin yönetmenliğini Aram Gülyüz ve Emir Khalilzadeh üstleniyor. Yapımcılığını ise Hasan Köroğlu yürütüyor. Miniklerden oluşan filmde aynı zamanda Eda Gülten, Murat Proçiler ve Volkan Ünal gibi isimler de yer alıyor.

Çılgın Kamp fragmanı ve daha fazlası için tıklayın...

ÇILGIN KAMP OYUNCULARI

Birbirlerinden haz etmeyen iki grup, yaz kampında bir çeteye karşı güçlerini birleştirir. Çılgın Kamp filmi oyuncu kadrosu şöyle:

Burak Temiz, Eda Gülten, Murat Prosçiler, Yiğit Alp Karadayı, Ece Naz Mutluer, Furkan Şentürk, Volkan Ünal, Hamza Yazıcı, Emre Şen, Sertaç Ekici, Özge Dolay, Baran Çağlar, Batuhan Dindar, Lidya Pınar, Oğulcan Kaya, Rahşan Fırtına.

Çılgın Kamp filmi oyuncuları kim? Çılgın Kamp konusu ve fragmanı

ÇILGIN KAMP FİLMİ KONUSU

Aynı mahallede yaşayan fakat araları iyi olmayan iki arkadaş grubu, soluğu çılgın maceraların geçtiği bir yaz kampında almaya karar verir.Diğer yandan tek amacı büyük hazineyi ele geçirmek olan Azmanlar çetesi de hapisten kaçıp kampı ele geçirmeye çalışırlar.

Çılgın Kamp filmi oyuncuları kim? Çılgın Kamp konusu ve fragmanı

Kötü rastlantı çocukları ve Azmanlar çetesini karşı karşıya getirince de iş başa düşer. Barış ve Savaş aralarında anlaşmaya varırlar ve Azmanlar çetesine karşı işbirliğine giderler. Kampı onların elinden kurtarmak için iki minik her yolu denerler.

Çılgın Kamp filmi oyuncuları kim? Çılgın Kamp konusu ve fragmanı
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