Çilez: "Devlet kurumlarımız milletinin emrinde" Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün Allah'ın bir imtihanı olduğunu belirten AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Tüm devlet kurumlarımız bu imtihanın başarıyla verilebilmesi için milletinin emrinde.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün Allah'ın bir imtihanı olduğunu belirten AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Tüm devlet kurumlarımız bu imtihanın başarıyla verilebilmesi için milletinin emrinde. Devlet millet el ele mücadelemiz sürecek" dedi.



Korona virüsü salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın büyük bir mücadele verdiğini söyleyen AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez konuya dair bir açıklama yaparak, "Korona virüsü (Kovid-19) salgını dünyamızı kasıp kavuruyor. Biliyor ve inanıyoruz ki bu Rabb'imin imtihanıdır. İmtihanda asıl olan gereğini yapmaktır. Ne biliyorsak onu yapacağız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı personeli büyük bir mücadele veriyor. Bir yandan İçişleri, bir yandan Gençlik ve Spor, diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vs. tüm devlet kurumlarımız bu imtihanın başarıyla verilebilmesi için milletinin emrinde. Rabb'imden dilerim ki en az zararla bu musibetten kurtuluruz. Devlet millet el ele mücadelemiz sürecek" diye konuştu.



Korona virüsü hakkında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini dile getiren Çilez, "Ha bu arada devlet millet düşmanları ne yapacak? Onlar her zaman ki gibi yalan dolan ve asparagas haberlerle bize zarar verecekler. İtibar etmeyelim. Sağlık Bakanımız ne derse onu takip edelim. Yetkililerin dediklerini uygularsak en az zararla buradan da çıkarız Allah'ın izniyle. Rabb'im aziz ve asil milletimizi ve tüm insanları korusun" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA