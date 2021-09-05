Çilek üreticisini duygulandıran not
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çilek üreticisini duygulandıran not

Çilek üreticisini duygulandıran not
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çilek bahçesini görünce dayanamayıp yemek için bir miktar çilek alan vatandaş, bir notla birlikte bahçe sahibine para bıraktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çilek bahçesini görünce dayanamayıp yemek için bir miktar çilek alan vatandaş, bir notla birlikte bahçe sahibine para bıraktı. Üretici bahçesinde bulduğu not karşısında hem şaşırdı hem duygulandı.

Çilek üreticisi Metin Bayram, bahçesine gittiğinde duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Kim olduğu bilinmeyen bir vatandaş, Bayram'a ait bahçeden aldığı çileğin parasını bir notla birlikte bahçeye bıraktı. Notun üzerine '20 tane çilek aldık. Helal edin' yazan vatandaş, 5 lira bırakarak bahçeden ayrıldı. Çilek toplamak için bahçesine giden Metin Bayram, bulduğu not ve para karşısında hem şaşırdı hem duygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Marcao Max Meyer Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çilek üreticisini duygulandıran not - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:33:26. #1.16#

title