Çilek Dolunayı Türkiye'den görülecek mi, nereden görülecek?

Çilek Dolunayı Türkiye'den görülecek mi, nereden görülecek?
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Gökyüzüyle yakından ilgilenenler her ay dolunay takibi yapıyor. Her ay farklı tarihlerde ve farklı burçlarda gerçekleşen dolunay bu ay yay burcunda yaşanacak. Peki, Çilek Dolunayı T Türkiye'den görülecek mi, nereden görülecek?

Çilek Dolunayı, her yıl Haziran ayında gerçekleşen dolunaya verilen özel bir isimdir. Modern astroloji ya da astronomide çilekle doğrudan bir ilgisi yoktur; bu isim, Kızılderili kabilelerinin takvimsel doğa gözlemlerinden gelmiştir. Peki, Çilek Dolunayı Türkiye'den görülecek mi, nereden görülecek?

ÇİLEK DOLUNAYI 2025 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Haziran ayında yaşanacak olan dolunay, yılın en dikkat çeken dolunaylarından biri olarak öne çıkıyor. Bu ayki Dolunay, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saati ile gece saatlerinde tam halini alacak.

Çilek Dolunay ı: 11 Haziran Çarşamba saat, 3:44

ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Dolunayı'nın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği tam olarak netleşmese de, en uygun gözlem zamanının 12 Haziran akşamı olacağı tahmin ediliyor. Dolunayı daha ayrıntılı görmek isteyenler dürbün ya da küçük bir teleskop ile gözlem yapabilir.

ÇİLEK DOLUNAYI NE DEMEKTİR?

Çilek Ayı ismi, Eski Çiftçi Takvimi'ne göre Haziran ayında çilek hasadının gerçekleşmesinden gelmektedir. Aylar isimlerini mevsimden alır, tıpkı Mayıs ayındaki Çiçek Dolunayı'nın ilkbahardaki bol miktardaki çiçekten bahsetmesi gibi.

Neden "Çilek"?

• Algonquin yerlileri, Haziran'daki dolunaya bu ismi vermiştir çünkü bu dönem çileklerin olgunlaştığı ve toplanmaya başlandığı zamandır.

• Kuzey Amerika yerlileri doğayı gözlemleyerek ayları isimlendirirdi: "Kurt Ayı", "Mısır Ayı", "Av Ayı" gibi.

• "Çilek Dolunayı", aynı zamanda yaz mevsiminin habercisidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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