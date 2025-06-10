Gökyüzüyle yakından ilgilenenler her ay dolunay takibi yapıyor. Her ay farklı tarihlerde ve farklı burçlarda gerçekleşen dolunay bu ay yay burcunda yaşanacak. Peki, Çilek Dolunayı 2025 ne zaman saat kaçta? Çilek Dolunayı'nda ay nasıl oluyor, pembe mi oluyor?

ÇİLEK DOLUNAYI 2025 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Haziran ayında yaşanacak olan dolunay, yılın en dikkat çeken dolunaylarından biri olarak öne çıkıyor. Bu ayki Dolunay, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saati ile gece saatlerinde tam halini alacak.

Çilek Dolunayı: 11 Haziran Çarşamba saat, 3:44

ÇİLEK DOLUNAYI NE DEMEKTİR?

Çilek Ayı ismi, Eski Çiftçi Takvimi'ne göre Haziran ayında çilek hasadının gerçekleşmesinden gelmektedir. Aylar isimlerini mevsimden alır, tıpkı Mayıs ayındaki Çiçek Dolunayı'nın ilkbahardaki bol miktardaki çiçekten bahsetmesi gibi.

Neden "Çilek"?

• Algonquin yerlileri, Haziran'daki dolunaya bu ismi vermiştir çünkü bu dönem çileklerin olgunlaştığı ve toplanmaya başlandığı zamandır.

• Kuzey Amerika yerlileri doğayı gözlemleyerek ayları isimlendirirdi: "Kurt Ayı", "Mısır Ayı", "Av Ayı" gibi.

• "Çilek Dolunayı", aynı zamanda yaz mevsiminin habercisidir.