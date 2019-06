Çıldır Gölü yazın da ziyaretçilerin ilgi odağı

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü, etrafını kaplayan bulutlar ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Ardahan kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Çıldır Gölü, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanması sonrası üzerinde Eskimo usulü balıkçılığın yanı sıra atlı kızak ile gezinti yapılan göl, ilkbahar, sonbahar ve yazın da doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

Güzellikleri ile ziyaretçilerini adeta cezbeden gölün üzeri ve çevresi, şu sıralar bölgede etkili olan sağanağın ardından sis ve bulutlar ile kaplandı.

Güzel manzaralar oluşan Çıldır Gölü'nü görmeye gelen ziyaretçilerden Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Bu manzara için bölgeye geldiğini dile getiren Yılmaz, "Çıldır Gölü muhteşem ve büyüleyici. Her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bugün de sis bulutları ayrı bir güzellik sunuyor. Biz de arabamızı yol kenarına park edip bu manzarayı izlemek istedik." dedi.

Kaynak: AA