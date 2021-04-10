Çıldır Gölü'nü kaplayan buz, bahar mevsimiyle erimeye başladı

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde sıcak hava ve sağanağın etkisiyle erimeye başladı.

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde sıcak hava ve sağanağın etkisiyle erimeye başladı.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzda meydana gelen erimeyle birlikte buz parçaları kıyıya vurdu.

Özellikle bugün etkisini arttıran yağmurla birlikte gölün Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkisindeki yüzeyi tamamen açıldı.

Gölbelen köyü sakinlerinden Habip Altundaş, göldeki buzlarda iki gündür erime başladığını söyledi.

Artık bahar mevsiminin bölgede etkili olmaya başladığını anımsatan Altundaş, "Son iki gündür havaların etkisiyle buzlarda erime yoğunlaştı. Bugün etkili olan sağanak ile birlikte erime daha da arttı. Gölün büyük bir kısmı açıldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh