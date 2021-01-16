Ocak ayında çözülen Çıldır Gölü'ndeki manzarayı görenler şaşkına döndü
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Ocak ayında çözülen Çıldır Gölü'ndeki manzarayı görenler şaşkına döndü

16.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:35

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan 124 kilometre kare alana sahip Doğu Anadolu bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü tarihinde ilk defa Ocak ayında çözüldü. Bir hafta önce 10 santimetre kalınlığında buzla kaplı olan Çıldır Gölünün çözülmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Küresel ısınmanın etkisi ile birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da etkisi ile geç donan Çıldır gölü sıcaklığın artması ile birlikte çözülme başlandı. Kış turizmi açısından atlı kızak, eskimo usulü balık avı, drift gibi bir çok etkinliğe ev sahipliği sapan Çıldır Gölü tarihinde ilk defa Ocak ayınca çözüldü.

Çözülmenin şaşkınlığını yasayan ilçe sakinleri, "Bu dönemde Çıldır Gölü'nün çözülmesi hayret verici zaten donması gereken süreden çok geç donmasına rağmen şuan buzların çözülmesi karşısında şaşkınız. Normal şartlarda Aralık ayında donar, mart ayının sonlarına doğuda çözülmeye başlardı. Şimdi ise Aralık ayının sonunda dondu, Ocak ayının ilk haftası çözüldü. Üzerinde birçok aktivite yapılırdı. Şuan araçların göl üzerinde drift yapması gerekirken, kıyılarda tamamıyla bir çözülme olmuş. Küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki yıllarda artık donmaz muhtemelen" dediler.

Ocak ayında çözülen Çıldır Gölü'ndeki manzarayı görenler şaşkına döndü
Ocak ayında çözülen Çıldır Gölü'ndeki manzarayı görenler şaşkına döndü
Ocak ayında çözülen Çıldır Gölü'ndeki manzarayı görenler şaşkına döndü
Ocak ayında çözülen Çıldır Gölü'ndeki manzarayı görenler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET RIFAT VURAL

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