Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
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Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu

23.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:29
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu

ARDAHAN'ın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çıldır Gölü üzerinde Maraş dondurması ikramı yapıldı, atlı kızak ve Eskimo gibi balık avı gösterileri sunuldu.

ARDAHAN'ın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çıldır Gölü üzerinde Maraş dondurması ikramı yapıldı, atlı kızak ve Eskimo gibi balık avı gösterileri sunuldu.

Ardahan'da 100'üncü yıl kurtuluş etkinliklerinde, Türkiye Şehir Ödülleri 2020 organizasyonu gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında ödüllerini almak için kente gelen çok sayıda belediye başkanı ve yerel yöneticiler ile şehir mimarları için yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü üzerinde dondurma ikramı yapıldı. Eskimo gibi balık avı heyecanı yaşayan katılımcılar, atlı kızakla gezinti yapıtı.Burada konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yapılan etkinliğin Çıldır Gölü turizmine olumlu katkıları olacağını söyledi. Yaklaşık 40 santim buz kütlesinin üzerinde heyecan dolu anlar yaşayan katılımcılar ise Çıldır Gölü'nün muhteşem doğaya sahip olduğunu, geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.


Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu
Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKTEMUR

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