Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı
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Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı

29.12.2020 08:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:46

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlanmaya başladı. Gölde avlanan bir balıkçı, "Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık" dedi.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

ESKİMO USULÜ BALIK AVLIYORLAR

Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 25 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor. Sezonu açtıklarını belirten balıkçı İsmail Göller (25), her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak ağları gölün içine bıraktıklarını söyledi.

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı

"25 SANTİME ULAŞINCA BALIK SEZONUNU BAŞLATTIK"

Eskimo usulü balık avlama sezonunun açıldığını ifade eden Göller, "Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca atlı kızakçılar sezonu açmıştı. Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık. Kazma ve küreklerle açtığımız küçük deliklerden ağları gölün içine bıraktık. Umarız bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı

İLK AĞLARINI BIRAKTI

Gölde balıkçılıkla uğraşan, Orhan Göller (18), İsmail Göller (25) ile Latif Taşdemir (40) ilk ağlarını buz altına bıraktı. Kazma kürekle buz tabakasını kırıp, gölün içerisine atılan ağlara takılan balıklar çıkartılarak çevre il ve ilçelere satılıyor.

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat İNCEDERE

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