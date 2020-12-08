Çikolatalı sufle tarifi: 8 Aralık Masterchef yemekleri! Sufle nasıl yapılır? Masterchef sufle tarifi, malzemeleri, püf noktası

Masterchef eleme heyecanı sürmeye devam ediyor. 8 Aralık 2020 tarihinde Masterchef'te tatlılar yapılıyor! İçi akışkan, kabarık en güzel sufle tarifini veren şeflerin harika tarifi: Masterchef sufle tarifi! Masterchef sufle nasıl yapılır?

Sufle yapılışı kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Sufle yapımında kritik nokta, yumurtanın iyi köpürtülmesi ve fırında kaldığı süredir. Bu iki noktaya dikkat edildiği takdirde enfes çikolatalı akışkan sufleler elde edebilirsiniz.

Tatlı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sufle aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sufle nasıl yapılır? Sufle nedir? Sufle nasıl yapılır, Sufle yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sufle yapıldı, evde klasik Sufle yapıldı! İşte en güzel Sufle!

ÇİKOLATALI SUFLE MALZEMELERİ

2 yumurta (küçükse 3 tane)

80 gr bitter çikolata

50 gr tereyağı (tuzsuz tereyağı daha güzel tatlandırır)

1 tutam tuz

Yarım su bardağından biraz az şeker

Yarım su bardağı un

MASTERCHEF SUFLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yumurtayı kırdıktan sonra blender ile çırpın, köpüren yumurtaya çekeri yavaş yavaş ilave ederken çırpmaya devam edin.

Ocağa tereyağı ve bitter çikolatayı koyun, eridikten sonra altını kapatıp tuz ve unu ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra şekerli yumurtalı karışımın içine ekleyin.

Biraz çırptıktan sonra tabaklara alabilirsiniz.

Fırını işe başlarken çalıştırın, yaklaşık 8 dakika ısınması gerekir. Fırında 220 dereceye koyun.

En fazla 8 dakika pişecektir. (Fırınınıza göre ve kabınızın boyutuna göre dikkatle izleyin.)

Eğer fırınınız küçükse daha çabuk pişer, bu yüzden 5 dakika da yeterli olur.