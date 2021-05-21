Çikolata kisti tedavi edilebilir bir hastalıktır!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çikolata kisti tedavi edilebilir bir hastalıktır!

Çikolata kisti tedavi edilebilir bir hastalıktır!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Çikolata kistinin yaygın bir hastalık olduğunu belirten Özel Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Merve Seyfi, "Hastalığın belirtileri hafife alınmamalı, aksi taktirde kısırlık ortaya çıkabilmektedir" uyarısında bulundu.

Endometriozis (çikolata kisti) rahmin içinde bulunan endometrium tabakasının rahmin dışındaki bir bölgeye yerleşmesi ve orada büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Çikolata kisti ağrılıdır ve genellikle yumurtalıklar ve fallop tüplerinde görülmektedir.

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis teşhisinin yalnızca laparoskopik olarak konulabildiğini ifade eden Seyfi, "Çikolata kisti yumurtalıklara yerleşirse, yumurtaların ve fallop tüplerinin işlevini olumsuz etkileyebilir, karın boşluğunun iç bölümünde yapışıklığa sebep olur" açıklamasında bulundu.

Belirtileri nelerdir?

Çikolata kistinin birçok spesifik belirtisi olduğunu kaydeden Op. Dr. Merve Seyfi, "Özellikle yoğun ağrılı ve aşırı kanamalı adet dönemleri geçiriyorsanız, cinsel ilişki esnasına ağrı hissediyorsanız, idrar çıkışında ağrı mevcut ise ve kısırlıktan şikâyet ediyorsanız endometriozis hastalığı düşünülmelidir" dedi.

Ağrı yoğunluğunun çikolata kisti derecesinin net bir göstergesi olmadığına dikkat çeken Seyfi, şöyle devam etti: "Hafif çikolata kisti varlığında şiddetli ağrı olabilir ve tam tersi az olan ağrılarda da şiddetli çikolata kisti varlığı söz konusu olabilmektedir."

Kısırlığa neden olabilir

Birçok kadının yaşadığı belirtileri göz arda edip normal olarak değerlendirdiğini vurgulayan Op. Dr. Merve Seyfi, hamile kalmaya çalışıncaya kadar hastalığın fark edilmediğine dikkat çekti.

Endometriozisin zamanla kötüleşebildiğini söyleyen Seyfi, "Kadınların %30-40'ı kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bunun sebebi yanlış bölgelere yerleşen endometrial dokudan karın boşluğuna doğru akan kanın vücuttan dışarıya çıkamaması ve sonucunda yapışıklık oluşmasıdır" dedi.

Tedavisi mümkün

Çikolata kisti tedavisinin ilaçlarla veya ameliyatla yapılabileceğini ifade eden Op. Dr. Merve Seyfi, "Hastalık öncelikle ilaçlar ile tedavi edilmeye başlanır. İlaçlarla birlikte bir iyileşme görülmediğinde, cerrahi tedavi kaçınılmaz olur. Hamilelik planlamayan kadınlarda hormon tedavisi düşünülebilir" dedi.

Hamilelik isteği olan hastalarda cerrahi yöntemin tercih edildiğini kaydeden Özel Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Merve Seyfi, şöyle devam etti: "Cerrahi tedavi laparoskopik olarak gerçekleştirilir. İşlem sırasında göbek deliğinden ufak bir kesi açılır ve tüp şeklinde olan bir alet ile kist dokusu ve yapışıklık giderilir. Bunun dışında çikolata kisti ile mücadelede belirtileri kontrol altına almak amacıyla yaşam tarzı ve beslenme değişikliği de olumlu sonuç getirebilmektedir."

Kaynak: Bültenler

Prof. Dr. Canan Karatay'ın Anayasa Mahkemesi'ne ceza iptali için yaptığı başvuru reddedildi
Prof. Dr. Canan Karatay'ın Anayasa Mahkemesi'ne ceza iptali için yaptığı başvuru reddedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Adem Büyük Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çikolata kisti tedavi edilebilir bir hastalıktır! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:22:49. #1.15#

title