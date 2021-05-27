Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı
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Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de inşaatı devam eden bir binaya giren köpek, çıkış yolunu bulamadı.

Sultangazi'de inşaatı devam eden bir binaya giren köpek, çıkış yolunu bulamadı. Kısa bir süre sonra binanın üst katına çıkan köpek, metrelerce yükseklikten aşağı atladı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaatı hala devam eden bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binaya giren köpek çıkış yolunu bulamayınca bir süre sonra binadan çıkabilmek için balkondan aşağıya atladı. Aşağıya atlayan köpek daha sonra ise koşarak uzaklaştı o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı
Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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