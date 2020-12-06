Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi
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Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi

06.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:15

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Sözcü'de çıkan 'Ümit Erdim Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti' haberini sert bir dille eleştirdi. Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdem, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 30 yıldır İBB'de görev yapan Erdem'in ölüm haberi, Sözcü gazetesinde yer alırken, gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Ümit Erdim, olduğu yazdı.

Okuyucuları şoke eden hatadan sonra Sözcü paylaşımını düzeltti ancak tepki çekti.

"TIKLARLAR BOL BOL İNŞALLAH"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" dedi.

Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi
Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi
Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi
Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi
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