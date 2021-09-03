Cihat Tamer kimdir? Cihat Tamer kaç yaşında, nereli? Cihat Tamer hayatı ve biyografisi!

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CİHAT TAMER KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Şubat 1943

Kaç yaşında: 78yaşında

Nereli: İstanbul

Cihat Tamer, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. 1961'den itibaren sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev aldı. Sinema filmleri ve tv dizilerinde oynadı. Sanatçı Çasod üyesidir.

FİLMOGRAFİSİ

• Altınsoylar - 2016

• Tehlikeyle Flört - 2015

• Ne Münasebet - 2015 Hakkı

• Kiraz Mevsimi - 2015

• Mucize (film) - 2014 Milli Eğitim Müdürü

• Kadim Dostum - 2014

• Yalan Dünya - 2013

• 20 Dakika - 2013 Ali'nin babası

• Uzun Hikâye - 2012 Okul Müdürü

• Tövbeler Tövbesi - 2011 Egemen

• Çılgın Kanal - 2009 Albay Kemal

• Zoraki Koca - 2007 Recep

• Aşk Her Yaşta - 2005 Emin Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Sen misin Değil misin? - 2005 Adnan

• Zor Adam - 2004

• Paydos - 2004

• Şans Kapıyı Kırınca - 2004 Başbakan

• Fişgittin Bey - 2003

• Koltuk Sevdası - 2001

• Eşref Saati - 2000 Şükrü

• Yasemince - 1997 Hikmet/Hakim

• Oğlum Adam Olacak - 1995 Fikret

• Şenlik Var - 1994 Bilal/Cemal/Kemal

• Düğüm - 1993

• Kavuşma - 1993

• Üçüzler - 1993 Bilal/Cemal/Kemal

• Herkesin Hayali - 1992

• Mahallenin Muhtarları - 1992 Muhtar

• Kırmızı Kart - 1990

• Bizimkiler - 1989-1991 Şevket

• Hayallerim, Aşkım Ve Sen - 1987 Yönetmen

• Değirmen - 1986 Vali

• Yoksul - 1986 Sevgilisiyle Basılan Adam

• Perihan Abla - 1986 Patron Cihat

• Patron Duymasın - 1985 Galip Şenhisar

• Bir Yudum Sevgi - 1984 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Gerzek Şaban - 1980 Soyguncu

• Bir Varmış Bir Yokmuş -1971