Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, çıkarıldı mı? Gönül Dağı'nda Ramazan neden yok?

Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, çıkarıldı mı? Gönül Dağı'nda Ramazan neden yok?
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Gönül Dağı dizisinin sevilen karakterlerinden Ramazan'ın son bölüm fragmanında yer almaması, izleyicilerin dikkatini çekti. Cihat Süvarioğlu'nun projeye devam edip etmediğiyle ilgili gelişmeler, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, çıkarıldı mı? Gönül Dağı'nda Ramazan neden yok? İşte, detaylar…

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Gönül Dağı, her bölümüyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ancak son bölüm öncesi yayınlanan fragmanda, dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Ramazan'ın ekranda yer almaması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Beş sezondur Gedelli kasabasının neşesi ve samimiyetiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Ramazan karakterinin fragmanda bulunmaması, diziseverler arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Peki, Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, çıkarıldı mı? Gönül Dağı'nda Ramazan neden yok? İşte, merak edilen gelişmeye ilişkin detaylar…

CİHAT SÜVARİOĞLU GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, ÇIKARILDI MI?

TRT 1 ekranlarının beş sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, final yolculuğuna yaklaşırken sürpriz bir ayrılıkla daha gündeme geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu, projeye veda ediyor. Gedelli kasabasının neşeli ve duygusal yüzlerinden biri olan Ramazan'ın ayrılığı, dizinin müdavimleri arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, çıkarıldı mı? Gönül Dağı'nda Ramazan neden yok?Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı

Cihat Süvarioğlu'nun diziden ayrılığına ilişkin resmi bir "çıkarılma" durumu söz konusu değil. Edinilen bilgilere göre oyuncunun vedası, senaryonun gidişatı doğrultusunda planlı bir şekilde gerçekleşti. Yani bu ayrılık, yapım ekibiyle ortak alınan bir kararla hayata geçirildi.

Yeni bölüm fragmanlarında Ramazan karakterinin yer almaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Takipçiler, "Ramazan neden yok?" sorusunun yanıtını ararken, Cihat Süvarioğlu'nun veda sahnesinin nasıl kurgulanacağı da merak konusu oldu. Yapımcılar tarafından resmi açıklama gelmese de kulislerde, bu vedanın uzun süredir planlanan bir ayrılık olduğu konuşuluyor.

Cihat Süvarioğlu'nun ayrılığıyla birlikte, Gönül Dağı dizisinde yeni bir sayfa açılırken, final bölümlerinin nasıl şekilleneceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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