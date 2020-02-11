Cihannüma Derneği Diyarbakır Şubesi'nden AA'ya ziyaret
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Cihannüma Derneği Diyarbakır Şubesi'nden AA'ya ziyaret

Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ ve yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

11.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:24
Cihannüma Derneği Diyarbakır Şubesi'nden AA'ya ziyaret

Cihannüma Derneği İl Başkanı Arığ ve yönetim kurulu üyeleri (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Derneğin Kurumsal İlişkiler Başkanı Mahmut Akbaş ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkilerinden Sorumlu Ayhan Günay ile AA Diyarbakır Bölge Müdürü 'i ziyaret eden Arığ, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arığ'ı ve beraberindekileri AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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