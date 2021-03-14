Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi
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Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi

14.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:46

Saadet Partisi'nden istifa ettikten bir süre sonra CHP'ye geçen Cihangir İslam, programına konuk olduğu Nevşin Mengü'yü sorduğu sorulardan ve tavırlarından dolayı eleştirdi. Cihangir, "Gazeteci gibi değil de bir savcı gibi sordu. Agresif tutumunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Deutsche Welle Türkçe'de Nevşin Mengü'nün konuğu oldu.

Programın ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP'li İslam, Mengü'yü eleştirdi. İslam, Mengü'ye gazeteci gibi değil, savcı gibi soru sorduğunu söyledi.

"PROJE MİSİNİZ?" SORUSUNA KIZDI

İslam, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mücadeleciliğini takdir ettiğim liberal gazetecimiz Nevşin Mengü felsefesinden soyunarak gazeteci gibi değil de bir savcı gibi sordu.

- Proje misiniz?

'Ağır olan sorudaki mantık hatası değil, o düzeltilir; hayatı boyunca bu kadar açık oynamış birine söylenen.'"

Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi

"AGRESİF TUTUMUNU ANLAYAMADIM"

CHP'li İslam bir takipçisinin Mengü'ye destek veren paylaşımı üzerine ise "O kadar da hakkını yemeyelim hanımefendinin. Onun da her yerde önünü kesmeye çalışıyor iktidar. Gittiği kanalı ya satıyorlar ya da kapatıyorlar. İşini iyi yapan, dürüst içi dışında biri. Kimliği benim için önemli değil, agresif tutumunu anlayamadım sadece" diye yanıt verdi.

Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi
Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi
Haber Yorumları (2)
AD: Kim ya bu kadın. Her yerden çıkıyor. Sürekli haberi oluyor.
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HAYIR: Sen kimsin?
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