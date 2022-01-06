Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı - Haberler
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Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cihangir'de elinde şemsiye ile bir binaya giren hırsız, güpegündüz bisikleti çalarak binanın dışına çıkarttı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Cihangir'de elinde şemsiye ile bir binaya giren hırsız, güpegündüz bisikleti çalarak binanın dışına çıkarttı. Vatandaşların anlamaması için de kendi bisikletiymiş gibi binip olay yerinden hırsız rahatlığıyla görenleri şaşkına çevirirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bina sakini bir kişi sabah saatlerinde evinden çıkarak işine gitti. Bu sırada elinde şemsiye ve torba olan bir şahıs, kapının açık olmasını fırsat bilerek rahat bir şekilde binanın içine girerek gezmeye başladı. Binada bütün katları gezen hırsız, garaja girerek burada bulunan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bisikletle birlikte toplamda 2 bin lira değerinde olan çeşitli markalarda ayakkabı, elektrikli matkap ve avuç taşlama makinesini yanında getirdiği torbaya doldurdu.

Bisikleti çaldı, dikkat çekmemek için kendininmiş gibi binip yoluna devam etti

Bisikleti binadan çıkartan hırsız, sokakta olan vatandaşların dikkatini çekmemek için kendi bisikleti gibi binerek yoluna devam etti. Akşam saatlerinde binaya geri gelen şahıs, garajda bulunan bisikletini göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde bulunan bütün binaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsız polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Rahat tavırları şaşkına çeviren hırsızlık anları kamerada

Beyoğlu'nda rahat tavırlarla hırsızın bisikleti çaldığı o anlar görenleri şaşkına çevirirken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın elinde şemsiye ve torba ile binaya girdiği ve daha sonra da çaldığı bisiklete binerek yoluna devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

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