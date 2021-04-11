Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda güpegündüz bir kadın saldırıya uğrayıp taciz edildi. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen polis, videodan tespit ettiği saldırganı çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay kan dondurdu. İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de bir kadın taciz edilip saldırıya uğradı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler infial yarattı.

TALİHSİZ KADINA BIÇAK ÇEKİP TACİZ ETTİ

Tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türk Polis Teşkilatı kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Türk Polis Teşkilatı tarihi nedir?
Türk Polis Teşkilatı kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Türk Polis Teşkilatı tarihi nedir?
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 9 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 9 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 19:55:07. #1.16#
title