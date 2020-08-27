Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

Cihangir Ceyhan boyu ve kilosu araştırılıyor. Sıfrı Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisi ile adını duyuran genç oyuncu, son olarak Çukur dizisinde boy gösterdi. Adanalı genç yetenek Ceyhan, ayrıca bir sinema filminde de oynadı. Cihangir Ceyhan hayatı haberimizde.

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?
27.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:31

Cihangir Ceyhan, aslen Elazığlıdır ve yaklaşık üç yıl kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Yusuf adlı filmde Serdar karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı. Cihangir Ceyhan dizileri...

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı ve böylelikle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Cihangir Ceyhan'ın dizileri ve filmleri:

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında?

İlgili Haberler

Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında?
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında?
Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?
Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?
Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı?
Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Politika
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından zorla indirip turistleri aldı Güncel
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından zorla indirip turistleri aldı
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
El freni inik unutulan araç denize uçtu
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum
Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sibel Can Şevval Sam Sezen Aksu Halit Ergenç
Spor Sinan Gümüş Metin Oktay Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Türk Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nereli, kaç yaşında? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 16:31:32. #1.15#
title