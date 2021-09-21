Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? - Haberler
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Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında?

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Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında?

Oyuncu Cihangir Ceyhan hakkında ortaya çıkan çok iddialara göre başarılı isim, Camdaki Kız adlı dizide Hayri karakterini canlandıracak. Adana'da geçen ve Adana'da yaşayan insanların hayatlarını gösteren Sıfır Bir adlı dizide Cio olarak bilinen Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı diziler! Cihangir Ceyhan hangi dizilerde rol aldı?

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? soruları Camdaki Kız adlı dizinin izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan ile Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer aldığı iddia edildi. Kanal D ekranlarının sevilen reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın yönetim kısmından henüz resmi bir açıklama yapılmazken internet aramalarında "Cihangir Ceylan kimdir, Camdaki Kız'da mı oynayacak? Cihangir Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?" soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi izleyenler tarafından sevilen isimlerim yer aldığı Camdaki Kız dizisine yeni bir transfer hamlesi geldi. Eğer anlaşma sağlanır ve bir aksilik olmazsa Camdaki Kız dizisine Cihangir Ceyhan gelecek.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

CİHANGİR CEYHAN DİZİLERİ

Yer aldığı diziler: Alev Alev (Ömer Ataycı, Show Tv, Ay Yapım, 2020), Çukur (Show Tv, Ay Yapım, 2019), Sıfır Bir Adana (2018) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Haber: Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? - Haberler
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