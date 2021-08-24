Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nereli? Cihangir Ceyhan biyografisi!

Çukur ve Alev Alev dizilerinde oynayan, izleyici de büyük merak uyandıran Cihangir Ceyhan'ın hayatı merak edildi. İlk oyunculuk deneyimini Yusuf isimli sinema filminde edinen Cihangir Ceyhan'ın ki olduğuna haberimizde yer verdik. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nereli? Cihangir Ceyhan mesleği nedir? Cihangir Ceyhan hayatı ve biyografisi nedir?