Cihanbeyli'de koronavirüse karşı tedbirler alındı
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Mehmet Kale, Cihanbeyli, Konya, Kale, Güncel

Cihanbeyli'de koronavirüse karşı tedbirler alındı

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, koronavirüse karşı halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışmayı yaparak tüm tedbirleri aldıklarını belirti.

17.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:50
Cihanbeyli'de koronavirüse karşı tedbirler alındı

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, koronavirüse karşı halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışmayı yaparak tüm tedbirleri aldıklarını belirti.


Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tüm Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında Cihanbeyli Belediyesi de adeta seferberlik ilan etti. Belediye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde başta okullar olmak üzere sosyal yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, koronavirüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı ilçe genelinde rutin olarak yürüttüğü iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.


"Tüm tedbirleri uygulamamız gerekiyor"


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kale, halkın sağlığı ve güvenliği için her türlü çalışmayı yürüterek, gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Başkan Kale, "Devletimiz, hükumetimiz sürecin en başından itibaren gelişmeleri dikkatle takip ederek tüm dünyaya örnek çalışmalar yürütüyor. Tedbirler süratle alıyor. Bu konuda panik yapmadan, özellikle Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına dikkatle uyarak, tüm tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Gerek hijyen noktasında gerekse de fiyat denetimi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımdan kişisel hijyen kurallarını azami ölçüde uygulamalarını, resmi kanallardan gelen bilgiler dışında ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmemelerini istiyorum. Türkiye koronavirüsle mücadele konusunda örnek bir çaba göstermektedir. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hemşehrimiz, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, devletimizin tüm kademelerindeki görevlilere ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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