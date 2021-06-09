Çiğli'de Köyiçi Mahallesi'nin imar sorunu çözülüyor
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Çiğli'de Köyiçi Mahallesi'nin imar sorunu çözülüyor

Çiğli'de Köyiçi Mahallesi'nin imar sorunu çözülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, uzun yıllardır imar sıkıntılarının yaşandığı Köyiçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, izlenecek yeni yol haritası ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, uzun yıllardır imar sıkıntılarının yaşandığı Köyiçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, izlenecek yeni yol haritası ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Gümrükçü, uzlaşma sağlanır sağlanmaz çalışmaların başlayacağının müjdesini de verdi.

Çiğli'nin imar planları konusunda problemli bölgelerinden Harmandalı'da yaşanan imar sıkıntısına kısa süre önce çözüm üreten Başkan Utku Gümrükçü, yoğun itirazların olduğu Köyiçi Mahallesi imar planlamaları konusunda mahalle sakinleriyle yeniden bir araya geldi. Başkan Utku Gümrükçü, Köyiçi Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinlerini katılım gösterdiği toplantıda hak sahiplerinin öneri ve şikayetlerini tek tek dinledi.

Anket ile vatandaşa sorulacak

Mevcut hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının yanı sıra içerisinde; kent meydanı, yeşil alan, otopark, eğitim ve sosyal donatı alanları ile resmi tesis alanlarının da olacağı 55 hektarlık alanın planlarının yapılacak anketler ile mahalle sakinlerine sorulacağı ifade edildi.

Başkan Gümrükçü: "Geniş mutabakatla çözeceğiz"

Köyiçi Mahallesi imar planı çalışmalarını bütüncül bir plan ekseninde etaplara ayırarak çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Köyiçi, kentimiz için çok önemli bir nokta. Uzun yıllardır süregelen imar planı sıkıntılarını çözmek için büyükşehir belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızdan itiraz edenler oldu. Düzenlediğimiz toplantılarla, mahalle sakinlerinin ve hak sahiplerinin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Planlarımızı onlara anlatıyoruz. Köyiçi Mahallemizi tepeden inme bir anlayışla değil topyekün bir uzlaşıyla yeniden yapılandıracağız. Bunu yaparken de, kısa süre önce Harmandalı'da uyguladığımız çözüm stratejimizi Köyiçi Mahallesi'ndeki imar planı çalışmalarımızda da referans alacağız. Çalışmalarımız sonucunda Köyiçi Mahallemiz; yeşil alanların, parkların, otoparkların ve sosyal aktivite alanlarının yer alacağı güvenli ve modern bir yaşam alanı olacak" dedi. - İZMİR

Çiğli'de Köyiçi Mahallesi'nin imar sorunu çözülüyor
Çiğli'de Köyiçi Mahallesi'nin imar sorunu çözülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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