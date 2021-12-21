Çiğli Belediyesinde 3 müdürlük daha kadınlara emanet

Yönetimde temsil eşitliğinin sağlanması adına çalışmaların sürdürüldüğü Çiğli Belediyesinde, gerçekleştirilen 3 yeni görevlendirme ile birlikte kadın müdür sayısı 12'ye yükseldi.

Göreve gelir gelmez belediyenin yönetim kadrosundaki kadın sayısını artıran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü'nü kadın isimlere emanet etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne 1999 yılından beri Çiğli Belediyesinde Basın Danışmanlığı yapan Rüya Ulusan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 16 yıl mimar olarak görev yapan Dr. Begüm Erdoğmuş Manav, Emlak İstimlak Müdürlüğüne de Çiğli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde 22 yıl tekniker olarak görev yapan Hatice Akın getirildi. Yapılan bu yeni görevlendirmeler ile beraber Çiğli Belediyesinde görev yapan kadın müdür sayısı 12'ye yükseldi.

Başkan Gümrükçü: "Kadın oldukları için değil hakkettikleri için görevlendirildiler"

Kentlerin modern bir yapıya kavuşabilmesi için yerel yönetimlerde kadınlara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli'yi eşit, adil, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yönetmek için belediye yönetimindeki kadın temsilini artırmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkan yardımcılığından müdürlüğe, birim sorumluluğundan şefliğe kadar birçok pozisyonda kadın arkadaşlarımızı görevlendirdik. Disiplinli çalışma prensipleriyle Çiğlimizde çok güzel işlere imza attılar. Son olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğünü de tecrübesiyle, bilgi birikimiyle ve vizyonuyla güvendiğimiz 3 kadın arkadaşımıza emanet ettik. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; arkadaşlarımız yalnızca kadın oldukları için değil sahip oldukları donanım ile hakkettikleri bu görevlere geldiler. Kadınlar başarının anahtarıdır. Bu bilinçle, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ülke ve toplum olarak da kadınların bilgi birikiminden, duygularından, sezilerinden ve sağduyusundan ne kadar fazla yararlanırsak aydınlık yarınlara o kadar çabuk ulaşırız" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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