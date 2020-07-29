Ciğerli iç pilav nasıl yapılır? Masterchef özel ciğerli iç pilav tarifi ve malzemeleri Ciğerli iç pilav yemeği dün Masterchef programında sunulmuştu. Çok beğeni alan ciğerli iç pilavın yapılışı ve malzemeleri izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Peki ciğerli iç pilav nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en lezzetli pilav çeşitlerinden olan ciğerli iç pilav dün Masterchef programında sunulmasının ardından tekrar gündeme geldi. Peki ciğerli iç pilav nasıl yapılır, pilav için kullanılacak malzemeler nelerdir?

CİĞERLİ İÇ PİLAV NASIL YAPILIR? YEMEK TARİFİ

İlk olarak ciğerlerimizi temizleyerek küp küp doğruyoruz.

Ardından pirinçleri sıcak su ile ıslatıyoruz. Bu esnada soğanları yemeklik olarak doğruyoruz.

Tencerenin içerisine zentinyağı atıyoruz ve dolmalık fıstıkları kavuruyoruz. Pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyoruz.

Akabinde küp küp doğradığımız ciğerleri içerisine ekliyoruz. Sonrasında tencerenin içine pirinç harcı ve diğer tüm malzemeleri de ilave ediyoruz. Sonrasında kavurmaya devam ediyoruz.

En son pirinçleri de ekliyoruz. Üzerine sıcak suyu da kattıktan sonra yüksek dereceli ateşte birkaç dakika pişirin, ardından altını kısın. Suyunu çekene kadar pişirdikten sonra tencereyi demlenmeye bırakın.

Ciğerli iç pilavımız hazır. Afiyet bal şeker olsun...

CİĞERLİ İÇ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 250 gr kuzu ciğeri

- 2 bardak pirinç

- 1 adet orta boy soğan

- 2 kaşık dolma fıstığı

- 2,5 kaşık kuş üzümü

- ½ (yarım) tatlı kaşığı dolma baharı(tepeleme)

- ½ (yarım) tatlı kaşığı tarçın(tepeleme)

- ½ (yarım) çay kaşığı karabiber

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 2 kaşık zeytinyağı

- 4 bardak sıcak su

- Tuz