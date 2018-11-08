Çiğdem Karaaslan: "Yerel Seçimlerde Şehirlere Bakış Açıları da Yarışacak"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yerel seçimlerde yalnızca adaylar, isimler ya da siyasi partiler yarışmayacak aslında. Şehirlere bakış açıları da yarışacak. Adaylar belirlendikten sonra adayların şehir için ne söylediği, ne vadettiği çok çok önemli bir başka başlık olarak ortaya çıkacak." dedi.

Karaaslan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen "AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugünün 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü olduğunu anımsatan Karaaslan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılımının ve verdiği mesajların önemine dikkati çekti.

Türkiye'de hiçbir partide Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının olmadığını vurgulayan Karaaslan, "Sadece üç kavramı içinde barındıran değil, aynı zamanda şehirle çevre ve kültürü entegre eden, üçünü bir arada harmanlayan, değerlendirilen bir bakış açısını da temsil etmekte." diye konuştu.

Bugünü özel kılan bir başka konunun da Türkiye'de ilk kez Türk Standartları Enstitüsü tarafından "iklim dostu kuruluş sertifikası"nı AK Parti Genel Merkezi olarak almış olmaları olduğunu dile getiren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten böyle ilklere vesile olmuş, çok güçlü mesajların verildiği, Türkiye'nin 81 ilinden çevre, şehir ve kültür başkanlarımızın bugün Ankara'da buluştuğu ve umuyorum geleceğin şehirleri ve onların planları projeleri ve stratejileri için de önemli kararların alındığı bir toplantı oldu."

Şehirleri medeniyet üzerinden tanımladıklarını ve onları geleceğin söz sahibi şehirler klasmanına yükseltmenin yollarını konuştuklarını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şehir ve medeniyette sözsüz şehir iletişimi dediğimiz çok önemli birtakım detaylar var. Bizi tanımlayan, bizi tarif eden... Yerel seçimlerde yalnızca adaylar, isimler ya da siyasi partiler yarışmayacak aslında. Şehirlere bakış açıları da yarışacak. Adaylar belirlendikten sonra adayların şehir için ne söylediği, ne vadettiği çok çok önemli bir başka başlık olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla aslında bundan önceki tüm çalışmalarımız toplumun tüm farklı gruplarına ve şehirlerimize dair yaptığımız çalışmalar, çevre ana başlığı altında ürettiğimiz fikirler, projeler ve kültürel zenginliğimizin devamlılığı açısından yapacaklarımız aynı zamanda bizim bakış açımızı da temsil etmekte. Dolayısıyla inanıyoruz ki bu konuda sadece bu genel başkan yardımcılığının varlığı bir farklılık değil aynı zamanda üzerinde çalıştığı alanlar da yine bu farklılığı destekleyen çok önemli unsurlar."